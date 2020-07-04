04.07.2020 (07:48)

Российские военнослужащие в Приднестровье провели турнир по дзюдо

В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ в ПРРМ) провели турнир по дзюдо среди подразделений на кубок начальника ОГРВ в ПРРМ, посвященный 25-ой годовщине образования соединения.

В соревновании приняло участие 10 команд, представляющих различные подразделения ОГРВ ПРРМ. Каждая команда состояла из 6 спортсменов разных весовых категорий.

Согласно регламенту, состязание проходило в 6 весовых категориях: полулёгкий до 66 кг, лёгкий до 73 кг, полусредний до 81 кг, средний до 90 кг, полутяжелый до 100 кг, тяжелый свыше 100 кг.

По итогам соревнования военнослужащие ремонтной роты заняли первое место, второе место – 4 мотострелковая рота, третье место – рота мобильных средств связи. Призерам и победителям соревнований были вручены кубок, медали и грамоты.

Также победители своих весовых категорий представят ОГРВ ПРРМ на соревнованиях среди силовых ведомств региона.

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