04.07.2020 (07:43)

В ходе текущего призыва из Забайкалья в войска будет отправлено более 1400 новобранцев

В ходе весеннего 2020 года призыва специалистами военкоматов Забайкалья призвано более 1400 призывников, в том числе более 800 новобранцев уже отправлены в войска. 90 процентов этих молодых людей будет проходить службу в воинских частях Восточного военного округа.

При работе в сложившейся остановке военные комиссариаты Забайкальского края максимально используют дистанционные способы оповещения и изучения призывников. Но иногда приходится использовать и традиционный способ оповещения – вручение повесток. Эта процедура проводится с соблюдением всех санитарных норм и требований.

Кроме того, в военных комиссариатах организован и проводится «барьерный» медицинский контроль с обязательной термометрией, с целью исключения возможности прибытия для участия в мероприятиях призыва граждан с повышенной температурой тела и признаками респираторных заболеваний.

По прибытию в воинские части ВВО военнослужащие проходят комплекс карантинных мероприятий, он занимает не менее 14 дней. На это время личный состав размещается в отдельных казармах, питание и обучение организовано отдельно от остальных военнослужащих воинской части.

Организован постоянный контроль за здоровьем военнослужащих, с термометрией не реже четырёх раз в сутки.

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