04.07.2020 (07:39)

Военнослужащие ВВО из Забайкалья стали лучшим подразделением вещевой службы в Вооруженных Силах

Представители Восточного военного округа заняли первое место среди команд Вооруженных Сил России в конкурсе на лучшее подразделение вещевой службы «Армейский запас - 2020».

Команда младших специалистов вещевой службы представляла на конкурсе Вооруженных Сил Восточный военный округ.

Всеармейский этап конкурса проводился на базе соединения материально технического обеспечения Восточного военного округа, дислоцируемой в Забайкальском крае. В нём приняли участие более 90 военнослужащих из всех военных округов, флотов, видов и родов войск.

На соревнованиях военнослужащие сдавали зачёты по физической подготовке, затем конкурсанты соревновались в теоретических знаниях по специальности и стрельбе из АК-74.

Главным эпизодом всеармейского этапа конкурса «Армейский запас-2020», который должен был решить исход соревнований, стало развёртывание передвижной полевой бани ППБ-32, где команда ВВО показала наилучший результат.

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