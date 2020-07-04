04.07.2020 (07:31)
В ВВО завершился конкурс «Уверенный прием»
В Хабаровском крае на базе соединения войск связи Восточного военного округа завершился окружной этап конкурса «Уверенный прием», входящий в программу «АрМИ».
Около 50 участников, представляющие команды объединений округа боролись за право представить Восточный военный округ на Всеармейском этапе конкурса.
При выполнении конкурсных заданий военнослужащие-связисты отработали задачи о проверке боевых возможностей современных и перспективных образцов техники связи в условиях воздействия средств РЭБ условного противника.
Одной из особенностей проведения мероприятия стало выполнение части конкурсных заданий в средствах индивидуальной защиты, что актуально при ведении современных вооруженных конфликтов.
В конкурсе приняли участие военнослужащие подразделений связи и инфокоммуникационных подразделений.
Военные связисты соревновались на современных мобильных комплексах связи, антенных модулях, командно-штабных машинах, радиорелейных станциях, станциях спутниковой связи.