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04.07.2020 (07:31)

В ВВО завершился конкурс «Уверенный прием»

В Хабаровском крае на базе соединения войск связи Восточного военного округа завершился окружной этап конкурса «Уверенный прием», входящий в программу «АрМИ».

Около 50 участников, представляющие команды объединений округа  боролись за право представить Восточный военный округ на Всеармейском этапе конкурса.

При выполнении конкурсных заданий военнослужащие-связисты отработали задачи о проверке боевых возможностей современных и перспективных образцов техники связи в условиях воздействия средств РЭБ условного противника.

Одной из особенностей проведения мероприятия стало выполнение части конкурсных заданий в средствах индивидуальной защиты, что актуально при ведении современных вооруженных конфликтов.

В конкурсе приняли участие военнослужащие подразделений связи и инфокоммуникационных подразделений.

Военные связисты соревновались на современных мобильных комплексах связи, антенных модулях, командно-штабных машинах, радиорелейных станциях, станциях спутниковой связи.

Пресс-служба Восточного военного округа
Метки:
Восточный военный округ , Уверенный прием , АрМИ
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