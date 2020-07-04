04.07.2020 (07:25)

Военнослужащие мотострелкового соединения в Приморской общевойсковой армии ВВО сдали первые упражнения по вождению бронетехники

В Приморском крае на полигоне «Сергеевский» с военнослужащими мотострелкового соединения краснознаменной общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО) прошли первые зачетные занятия по вождению бронетехники.

В мероприятии были задействованы многоцелевые бронетранспортёры МТ-ЛБ. Механики-водители совершили скоростной марш по пересеченной местности, после чего на специализированном танкодроме приступили к выполнению упражнений по преодолению различных препятствий: в частности противотанковый ров, колейный мост, овраги и поваленные деревья.

Кроме того, военнослужащими были отработаны контрольные осмотры машин, запуск двигателя различными способами. Военнослужащие совершенствовали навыки при вождении боевых машин по пересеченной местности.

Основной задачей проведенных занятий является максимальное использование боевых свойств и технических возможностей боевых машин при решении задач в современном бою.

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