04.07.2020 (07:00)

На Камчатке проведена проверка физической подготовки молодых офицеров- выпускников высших военных училищ 2020 года

В Войсках и силах на Северо-востоке России (ОКВС) под руководством помощника командующего ОКВС по физической подготовке подполковника Владимира Панасенко проведена проверка уровня физической готовности молодых офицеров, которые в текущем году прибыли для прохождения службы в объединение. Проверке подверглись свыше 70 молодых офицеров

На протяжении недели специалисты физической подготовки соединений и воинских частей проверяли молодых лейтенантов в корабельных подразделениях, частях береговых войск, морской авиации, а также в частях непосредственного подчинения.

В соответствии с действующими руководящими документами офицеры сдавали упражнения на основные физические качества – силу, быстроту и выносливость. Также у молодых командиров были проверены теоретические знания и организаторско-методические умения по физической подготовке.

В ходе проверки инструкторы отдельно отметили высокий уровень физической подготовленности военнослужащих женского пола.

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