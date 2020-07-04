04.07.2020 (06:57)

Российские военнослужащие в Приднестровье отметили день образования соединения

В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ в ПРРМ) отметили 25-ую годовщину образования соединения.

В рамках торжественных мероприятий состоялся концерт в военном городке ОГРВ ПРРМ, который представили военнослужащие эстрадно-духового оркестра «Красная Звезда». В качестве подарка от юнармейцев со сцены звучали патриотические песни и стихи, а также был организован флэшмоб с изображением числа 25, символизирующего годовщину со дня образования ОГРВ в ПРРМ.

Продолжились праздничные мероприятия показательными выступлениями приемов рукопашного боя и владения личным оружием. Также была развернута выставка вооружения и военной техники, стоящей на вооружении ОГРВ ПРРМ.

Основными задачами ОГРВ ПРРМ является сохранность артиллерийского склада боеприпасов в с.Колбасна, а также подготовка военнослужащих для выполнения миротворческой операции в Зоне безопасности.

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