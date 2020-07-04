04.07.2020 (02:00)

Военные строители приступили к фундаментным работам на площадке строительства медицинского центра в Псковской области



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Военные строители приступили к фундаментным работам на площадке строительства медицинского центра в Псковской области

В городе Великие Луки Псковской области военнослужащие железнодорожных войск Западного военного округа, переброшенные из Мурманской области для строительства многофункционального медицинского центра, опережая график, завершили подготовку котлованов для устройства фундамента здания.

Личный состав, задействованный в проведении работ, произвел срез и перевозку растительного слоя грунта выполнил развертывание строительного городка для временного проживания рабочих и приступил к подготовке основания фундаментной плиты.

Подготовительные работы проводятся круглосуточно и посменно.

Весь личный состав сводного подразделения железнодорожных войск ЗВО и представители строительной организации, задействованные в проведении работ, ежедневно проходят обязательное медицинское обследование, обеспечиваются средствами индивидуальной защиты.

В ходе проведения работ подразделениями войск РХБ защиты Западного военного округа ежедневно проводится специальная обработка военной и строительной техники и материального имущества с использованием дезинфицирующих растворов и авторазливочных станций АРС-14У.

На строительном объекте задействовано около 150 военнослужащих и строителей, более 30 единиц военной и специальной техники.

По поручению Верховного Главнокомандующего Вооружёнными силами РФ на территории Псковской области в городах Псков и Великие Луки Минобороны России будут возведены два многофункциональных медицинских центра, оснащенных современным медицинским оборудованием и техникой.

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