04.07.2020 (01:07)

В ходе Всеармейского конкурса «Полярная звезда» спецназ ВДВ поразил пулеметные расчеты и технику противника под Новороссийском

Под Новороссийском, в рамках первого этапа Всеармейского конкурса «Полярная звезда», военнослужащие подразделений специального назначения (СпН) Воздушно-десантных войск (ВДВ) выполнили индивидуальные упражнения стрельб из штатного вооружения. Состязания проводятся в рамках подготовки к Армейским международным играм «АрМИ-2020».

В ходе мероприятия на полигоне Раевский командиры и заместители командиров групп, снайперы, радисты, гранатометчики и саперы вели огонь на точность, время и правильность выбора цели из пистолетов Макарова (ПМ), автоматов АК-74М, пулеметов ПКМ и «Печенег», ручных противотанковых гранатомётов РПГ-7Д и снайперских винтовок СВДС.

Стрельба велась по разноцветным грудным, ростовым, головным и поясным фигурам-мишеням, а также целям, имитирующим пулеметные расчеты и военную технику условного противника. Дальность до мишеней составляла от 25 до 500 м.

Снайперам, по условиям выполнения упражнения, было необходимо с положения для стрельбы лежа с упора попасть в центр появляющихся грудных фигур на расстоянии от 300 до 500 м. Общий боезапас составил 20 патронов.

Особенностью выполнения упражнения является ведение стрельбы из снайперской винтовки с оптическим прицелом в течение 20 мин. Места за выполнение упражнения определялись по сумме набранных очков (попаданий в мишень).

Всего в конкурсе принимают участие около 100 лучших разведчиков из 5-ти подразделений специального назначения воздушно-десантных (десантно-штурмовых) соединений, а также отдельного гвардейского соединения специального назначения из подмосковной Кубинки.

В качестве наблюдателей в конкурсе принимают участие военнослужащие спецназа Росгвардии.

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