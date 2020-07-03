03.07.2020 (23:50)

В соединения и воинские части РВСН прибыли более 2500 новобранцев

В ходе весеннего призыва 2020 года в соединения и воинские части Ракетных войск стратегического назначения прибыли более 2500 человек молодого пополнения.

Новобранцы в РВСН поступают из всех регионов Российской Федерации. При комплектовании соединений и частей РВСН в основном соблюдается территориальный принцип, то есть новобранцы будут служить недалеко от своих регионов.

Стабильным источником подготовленных кадров для РВСН являются организации ДОСААФ России. В числе прочих граждан, прошедших подготовку в этих организациях и призываемых для прохождения военной службы, - более одной тысячи специалистов по эксплуатации автомобильного транспорта.

Служебная деятельность солдат, проходящих в РВСН военную службу по призыву, направлена на обеспечение поддержания неснижаемого уровня готовности воинских частей РВСН к выполнению задач по предназначению.

В связи со сложившейся эпидемической обстановкой в соединениях

и воинских частях проводятся все необходимые профилактические мероприятия. Прибывший личный состав размещается в специально оборудованном помещении на обсервацию, которая продлится 14 дней, по окончании которой военнослужащие будут направлены в сводный батальон вновь прибывшего пополнения для прохождения общевойсковой подготовки.

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