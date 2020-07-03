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03.07.2020 (23:13)

Новые командно-штабные машины получили мотострелки Ельнинской дивизии ЗВО

Командно-штабные машины Р-142 получили связисты мотострелкового полка Ельнинской мотострелковой дивизии Западного военного округа.

Новые станции связи смонтированы на высокопроходимой базе бронеавтомобиля Камаз 5350, оборудованы специальной аппаратурой, способной обеспечить симплексную радиотелефонную, телеграфную связь в открытом и закрытом режиме на дальностях от 350 до 2000 км. Станции Р-142 модификации «Т», «ТО» и «НМР» позволяют оперативно управлять общевойсковыми подразделениями, что способствует  повышению боевой эффективности войск в тактическом звене.

Всего подразделения Ельнинской мотострелковой дивизии ЗВО получили около 13 единиц специальной военной техники войск связи.

Пресс-служба Западного военного округа
Метки:
Западный военный округ
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