03.07.2020 (23:08)

Памятник военным летчикам установили в Воронеже на территории штаба смешанной авиационной дивизии Ленинградской армии ВВС и ПВО

Памятник военным летчикам установили в Воронеже на территории штаба смешанной авиационной дивизии Ленинградской армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Западного военного округа в честь 70-летия соединения.

Истребитель МиГ-29 привезли в Воронеж из Курской области. Самолет был доставлен автомобильным транспортом при помощи седельного тягача КамАЗ-65225 в сопровождении экипажей 47-й автомобильной инспекции.

Для установки на пьедестал истребитель был демилитаризован, с него были сняты системы навигации и вооружения, а также убраны двигатели и инженерно-технические сети. Для оборудования подсветки памятника на самолете восстановили оригинальные фары и систему подсветки на килях и законцовках крыльев, которые будут загораться в вечернее время.

В настоящее время на вооружении дивизии стоят высотные истребители МиГ-31БМ, Су-24МР, истребители поколения 4++ Су-30СМ, СУ-35С, а также бомбардировщики Су-34.

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