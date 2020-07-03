03.07.2020 (22:28)
В гвардейской танковой армии ЗВО проведена тренировка по противодействию БЛА условного противника
В гвардейской танковой армии Западного военного округа проведена совместная тренировка подразделений радиоэлектронной борьбы и радиотехнических войск по обнаружению и подавлению беспилотных летательных аппаратов условного противника на полигоне Мулино Нижегородской области.
В ходе тренировки военнослужащие подразделений радиотехнических войск отработали задачи обнаружения летящих на минимальных и средних высотах разведывательных и ударных БЛА и передачи данных на комплексы РЭБ.
В свою очередь, экипажи и расчеты подразделений радиоэлектронной борьбы осуществили перехват и подавление каналов управления и передачи мультимедийной информации БЛА.
В тренировки приняли участие порядка 100 военнослужащих и было задействовано около 30 единиц специальной техники.