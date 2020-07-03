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03.07.2020 (22:28)

В гвардейской танковой армии ЗВО проведена тренировка по противодействию БЛА условного противника

В гвардейской танковой армии Западного военного округа проведена совместная тренировка подразделений радиоэлектронной борьбы и радиотехнических войск по обнаружению и подавлению беспилотных летательных аппаратов условного противника на полигоне Мулино Нижегородской области.

В ходе тренировки военнослужащие подразделений радиотехнических войск отработали задачи обнаружения летящих на минимальных и средних высотах разведывательных и ударных БЛА и передачи данных на комплексы РЭБ.

В свою очередь, экипажи и расчеты подразделений радиоэлектронной борьбы   осуществили перехват и подавление каналов управления и передачи мультимедийной информации БЛА.

В тренировки приняли участие порядка 100 военнослужащих и было задействовано около 30 единиц специальной техники.

Пресс-служба Западного военного округа
Метки:
Западный военный округ , Беспилотные летательные аппараты
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