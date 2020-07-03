03.07.2020 (22:24)

В Московской области подразделения антитеррора Кантемировской дивизии ЗВО провели тренировку

В Московской области, в городе Наро-Фоминск, подразделения антитеррора Кантемировской танковой дивизии гвардейской танковой Краснознаменной армии Западного военного округа провели тренировку по отражению атаки условного противника на контрольно-пропускной пункт (КПП) и другие объекты соединения.

По плану учения вооруженная группа условных террористов провела атаку на объект дивизии. По первой команде к обороняющемуся наряду прибыли подразделения антитеррора и заняли огневые позиции. Перекрестным огнем стрелкового оружия военнослужащие смогли за короткое время отразить атаку условного противника и провести задержание сдавшихся преступников.

В тренировке было задействовано около 70 военнослужащих и свыше 10 единиц вооружения и военной техники Кантемировской танковой дивизии гвардейской танковой армии ЗВО.

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