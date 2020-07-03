03.07.2020 (21:33)

В музее танковой армии ЗВО появился уникальный экспонат 1945 года

В Подмосковье в штабе гвардейской танковой Краснознаменной армии Западного военного округа была передана в музей объединения историческая карта Берлина 1945 года с нанесенным планом наступательной операции времен Великой Отечественной войны.

Уникальный экспонат передал в музей полковник запаса Мозганов Виктор Игоревич, исполняющий обязанности начальника отдела технических средств воспитания (ТСВ) танковой армии в 1995-1996 году.

На переданной карте изображен план наступательной операции, по результатам которой командиру танковой роты старшему лейтенанту 1 гвардейской танковой армии Назаренко Александру Константиновичу, присвоили звание «Герой Советского Союза».

Так же в музей было передано два исторических фильма, снятых к 55-летию танкового объединения. Всего музей танковой армии ЗВО состоит из 5 залов, в которых выставлено более 50 экспозиций, рассказывающих о полном боевом пути армии с даты ее основания — 30 января 1943 года.

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