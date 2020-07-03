03.07.2020 (21:28)

Танкисты общевойсковой армии ЗВО приступили к занятиям по легководолазной подготовке

Военнослужащие танкового батальона отдельной Красносельской гвардейской мотострелковой бригады общевойсковой армии Западного военного округа, дислоцированной в Ленинградской области, в преддверии выполнения упражнения подводного вождения танков приступили к проведению занятий по легководолазной подготовке.

Более 70 танкистов в ходе практических занятий на тренажерном комплексе обучатся применению изолирующих противогазов и покиданию затопленной техники, правильному передвижению по дну условного водоема, действовать в критических ситуациях, а также в условиях кислородного голодания.

Основной задачей занятий по легководолазной подготовке является формирование у военнослужащих чувства уверенности в собственных действиях при нахождении в замкнутом пространстве и преодоление боязни воды.

Занятия проходят на специальных учебно-тренажерных комплексах, расположенных в Ленинградской области. Вскоре, полученные навыки и знания военнослужащие применят при практическом преодолении военнослужащими водной преграды на танках Т-72Б3 на вододроме.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице