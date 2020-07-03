03.07.2020 (21:26)

В Подмосковье с военнослужащими ЗВО прошли первые занятия на танковых тренажерах

В Московской области с военнослужащими Кантемировской танковой дивизии гвардейской танковой Краснознаменной армии Западного военного округа прошли первые занятия на танковых тренажерах с военнослужащими, призванными на службу весной текущего года.

Целью занятий стало слаживание вновь сформировавшихся танковых экипажей. Специализированные тренажеры полностью имитируют устройство танка Т-80У, что позволяет познакомить военнослужащих с боевой машиной до занятий на реальных танках на полигоне.

Под руководством командира танковой роты молодые экипажи выполнили задачи по преодолению участка бездорожья, уничтожения живой силы противника с помощью спаренного пулемета и приняли свой первый танковый бой с тяжело бронированной техникой условного противника.

Всего в тренировке приняло участие более 200 военнослужащих Кантемировской танковой дивизии гвардейской танковой армии ЗВО.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице