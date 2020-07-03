03.07.2020 (21:10)

Три самолета Ту-142 Северного флота выполнили плановый полет над нейтральными водами Баренцева, Норвежского морей и Северо-восточной Атлантики

Продолжительность полета составила более 12 часов.

За это время самолеты преодолели маршрут протяженностью 7 тысяч километров.

Лётчики отработали задачи полёта над безориентирной местностью, слаженность действий при пилотировании в условиях отсутствия радиолокационного контроля, а также отработали вопросы лётной подготовки в дальней морской зоне.

На обратном маршруте полёта экипажи противолодочных самолётов Северного флота выполнили дозаправку в воздухе от самолётов-заправщиков Ил-78 ВКС России.

На отдельных участках маршрута российские самолеты сопровождали норвежские истребители F-16 и самолёты F-35 с авиабазы Кефлавик, расположенной в Исландии.

Истребительно-авиационное прикрытие полёта самолетов Ту-142 Северного флота обеспечивали самолеты МиГ-31 в рамках программы боевой подготовки экипажей противолодочной и истребительной авиации.

Самолеты Северного флота действовали в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ иностранных государств.

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