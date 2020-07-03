03.07.2020 (20:59)

В Коломне прошел заключительный этап всеармейского конкурса «Соколиная охота»

Сегодня в рамках всеармейских игр в Коломне прошел заключительный этап всеармейского конкурса «Соколиная охота» среди лучших расчетов тактических беспилотных летательных аппаратов.

В выполнении упражнения №5 «Корректировка огня артиллерии» летной части конкурса принимали участия расчеты от военных округов, Северного флота, Сухопутных войск, воздушно-десантных войск, ракетных войск стратегического назначения и Росгвардии.

Корректировка велась в дневное время суток комплексами с БпЛА малой дальности «Орлан-10» и ближнего действия «Элерон-3» с применением телевизионной аппаратуры разведки.

Упражнение выполнялось расчетами последовательно по двум целям.

После подготовки комплекса к выполнению поставленной задачи осуществлялся взлет БпЛА, полет в указанный район и поиск цели. При обнаружении цели начальник расчета докладывал начальнику имитационной группы о готовности к корректировке огня артиллерии. Подрыв имитационных средств производился с определенным интервалом.

Расчет БпЛА фиксировал имитацию разрывов и определял их отклонение относительно цели. В соответствие с временем выполнения задачи, точностью определения отклонений разрывов, допущенными ошибками расчетам начислялись баллы, которые войдут в общий зачет.

Судейской комиссией отмечается возрастающий с каждым годом уровень подготовки участников.

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