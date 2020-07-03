03.07.2020 (19:59)

Игорь Бутман выступил соавтором нового музыкального спектакля Центрального академического Театра Российской Армии

В Театре Армии приступили к работе над музыкальным спектаклем «Венский вальс или Копье Судьбы», премьера которого запланирована на декабрь 2020 года. Либретто написал российский поэт и драматург Карен Кавалерян, автор шести мюзиклов, поставленных более чем в 30 театрах России. Автор музыки к спектаклю – российский композитор, певец, актер Аркадий Укупник.

В театре уже проходят рабочие встречи артистов и постановочной части с творческой командой, на которых обсуждают художественный материал, декорации, костюмы, свет, проводят музыкальные пробы артистов театра.

«В замечательной тёплой и творческой атмосфере состоялась моя первая встреча с труппой театра. Идея создания этого спектакля, написанного специально для Театра Армии, принадлежит Игорю Бутману, который стал его соавтором. Предстоит большая, сложная и увлекательная работа. Ни пуха, ни пера нам!», – отметил Аркадий Укупник.

Работать над постановкой будет приглашенный режиссер – Алина Чевик, известная своими музыкальными спектаклями в Театре оперетты, в том числе мюзиклом «Анна Каренина». Участвовать в проекте в Театр Армии также пригласили известного художника Вячеслава Окунева, который принимал участие в оформлении опер и балетов в Мариинском и Михайловском театрах, сотрудничал с Королевским театром Глазго, Национальной оперой Греции, Большим театром Варшавы, Национальной оперой Венгрии (Будапешт), Национальными театрами Сеула и Токио, «Нью-Йорк Сити Балетом», Оперой Кальяри, «Ла Скала», «Арена ди Верона».

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице