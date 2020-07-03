03.07.2020 (18:22)

Заключительный этап всеармейского конкурса «Воин мира» завершился в Екатеринбурге

Участники всеармейского конкурса военно-профессионального мастерства «Воин мира», проходящего в рамках Армейских международных игр - 2020, завершили прохождение заключительного этапа «Профессионал» в Екатеринбурге.

Этап проходил 2 и 3 июля. В первый день военнослужащие из 13 команд соревновались в выполнении комплекса упражнений боевой подготовки. В ходе военно-спортивного этапа военнослужащие сдали нормативы по общей физической подготовке, преодолев полосу препятствий с траншеей, завалом, рвом и лабиринтом и выполнив комплекс упражнений, включавший в себя метание ножей и учебных гранат. Также участники сдали нормативы РХБЗ и по огневой подготовке.

Во второй день был проведен конкурс по военно-спортивному ориентированию и военно-медицинский комплекс «Индивидуальное мастерство». В ходе военно-медицинского комплекса военнослужащие с оружием и в экипировке соревновались в эвакуации условно раненного с поля боя и оказании ему первой медицинской помощи.

Всеармейский этап конкурса «Воин мира» завершится 4 июля. Лучшие участники представят Россию на международном этапе в Армении, где уже в августе будут соревноваться с военнослужащими из Ирана, Греции, Белоруссии и Казахстана.

Международный конкурс военно-профессионального мастерства военнослужащих дружественных армий "Воин мира" проводится ежегодно с 2009 года по решению Совета министров обороны государств-участников СНГ и в соответствии с планами двустороннего сотрудничества между министерством обороны Российской Федерации и министерствами обороны государств-участников СНГ.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице