03.07.2020 (17:30)

Российские военные приступили к обучению специалистов для Минобороны Таджикистана

Российские военные инструкторы 201-й военной базы приступили к обучению 500 младших специалистов для Вооруженных сил Республики Таджикистан в летнем периоде обучения.

Подготовка военнослужащих началась сразу на двух учебно-тренировочных комплексах Ляур и Самбули по 14 военным специальностям. Курс продлится три месяца и завершится выполнением контрольных стрельб из штатного вооружения боевых машин, стрелкового оружия и гранатометов.

Обучение таджикских младших специалистов проводится на основании Соглашения о пребывании российской военной базы на территории Республики Таджикистан.

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база — крупнейший военный объект России за её пределами. Располагается в двух городах — Душанбе и Бохтаре. Согласно подписанному в октябре 2012 года соглашению, соединение будет находиться в Таджикистане до 2042 года.

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