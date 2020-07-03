03.07.2020 (16:30)

Самый сложный этап всеармейского конкурса «Отличники войсковой разведки» закончился триумфом команды Новосибирского ВВКУ

Команда Новосибирского высшего военного командного училища (НВВКУ) на всеармейском этапе конкурса войсковых разведчиков по временному показателю установила рекорд прохождения самого сложного этапа конкурса – «Тропы разведчика».

Общее время прохождения «Тропы разведчика» командой НВВКУ составило чуть более 35 минут. Таким образом, разведчики приблизились к временному рекорду данного этапа, установленному в 2018 году - 34 минуты 56 секунд. Лучшее время прохождения «Тропы разведчика» также было установлено командой НВВКУ.

Сегодня завершился самый сложный этап всеармейского конкурса - комплекс препятствий «Тропа разведчика». Разведывательные отделения в боевой экипировке со средствами имитации преодолели комплекс препятствий на время, включающий 22 элемента: макет вертолета с отработкой высадки, деревянные, кирпичные и каменные заборы и стены, фасады 2-х этажных зданий, вертикальные стены высотой 6 м., преодолеваемые с помощью шеста, «кошки» или веревки с противовесом, ров с водой, проволочные заграждения и сети, участок канализации и другие препятствия.

Также в ходе прохождения III этапа конкурса разведчики уничтожили условных противников броском ножа из различных положений, осуществили «подрыв» участка железной дороги, преодолели зараженные участки местности в противогазах и эвакуировали раненного.

Всеармейский этап международных соревнований «Отличники войсковой разведки» начался 28 июня и завершится 9 июля церемонией награждения команды победителей. В конкурсе принимают участие более 150 военнослужащих, представители от 4 округов: Центрального, Восточного, Западного, Южного, команды Северного и Черноморского флотов, военнослужащие воздушно-десантных войск, курсанты Новосибирского высшего военного командного училища и Дальневосточного высшего общевойскового командного училища, а также команда Росгвардии.

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