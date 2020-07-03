03.07.2020 (16:00)

Экологи ЦВО собрали более 125 тонн металлолома на полуострове Ямал

Военнослужащие экологического взвода Центрального военного округа (ЦВО) собрали более 125 тонн на мысе Марре-Сале на полуострове Ямал.

Металлолом будет разрезан, складирован и доставлен в места временного хранения. Всего от экологического мусора, основу которого составляет металл, очищено уже около 1 га земли, спрессовано 1200 бочек.

Силами военнослужащих экологического взвода планируется убрать 676 тонн мусора на территории в 4 га на мысе Марре-Сале. К работе привлечены 32 военнослужащих, а также 23 единицы техники. Личный состав обеспечен специальной формой одежды: зимними и летними техническими костюмами, утепленной обувью. Кроме того, на мысе Марре-Сале развернут полевой автономный лагерь, в который входит места проживания, пункт питания, а также полевой хлебозавод.

Все военнослужащие экологического взвода тщательно проинструктированы относительно мер безопасности при проведении работ в Арктической зоне, в том числе с применением специального оборудования, предназначенного для резки и прессования метала.

Ранее военные летчики доставили оборудование для прессования металлических бочек на внешней подвеске военно-транспортного вертолета Ми-26.

К выполнению задач военнослужащие приступили 10 июня. Работы продлятся до 1 октября. В 2020 году силами экологического взвода планируется закончить эту очистку.

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