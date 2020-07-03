03.07.2020 (15:30)

Приземление на воду отработали авиационные спасатели ЦВО на учении под Челябинском

Специалисты поисково-спасательной и парашютно-десантной службы (ПС и ПДС) Центрального военного округа (ЦВО), участвующие в выполнении государственных космических программ по запуску и посадке космических кораблей, отработали десантирование и приземление на водную поверхность в ходе учения, завершившегося в Челябинской области.

Военные парашютисты-спасатели из 12 воинских частей ЦВО, в рамках учения отработали десантирование из вертолета Ми-8МТВ5 с высоты от 1500 до 3000 метров на точность приземления на водную поверхность.

При выполнении прыжков военные спасатели использовали новейшие парашютные системы специального назначения «Арбалет-2» и спортивные парашюты «Мальва-24», обладающие улучшенными характеристиками для повышения точности приземления на неподготовленные площадки, в лесистые участки местности, а также на водную поверхность, что является обязательным элементом летнего периода обучения специалистов ПС и ПДС. Это позволяет подготовить военных спасателей к действиям в экстремальных условиях при приземлении спускаемого космического аппарата на воду.

Как сообщалось ранее, военные парашютисты-спасатели авиационных частей Центрального военного округа по гособоронзаказу получили на вооружение более 20 новейших парашютных систем специального назначения «Арбалет-2» и спортивных парашютов «Мальва-24».

Напомним, что 11 октября 2018 года российский космонавт Алексей Овчинин и американский астронавт Ник Хейг после аварийной ситуации при запуске «Союза МС-10» к МКС приземлились в Казахстане возле города Джезказган. На второй минуте старта ракеты «Союз» к МКС произошла авария носителя. Первыми на месте посадки экипажа прибыли российские военные парашютисты-спасатели Центрального военного округа.

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