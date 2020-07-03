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03.07.2020 (15:00)

Машины-амфибии «Синяя птица» прошли модернизацию

Единственные в России поисково-эвакуационные машины-амфибии высокой проходимости «Синяя птица» Центрального военного округа, которые задействованы в обеспечении запуска и посадки ТПК «Союз», прошли модернизацию в Подмосковье.

«Модернизированы три автомобиля ПЭМ-1 и ПЭМ-2, а также вездеход, на котором установлен специальный кран для эвакуации капсулы. В первую очередь в модернизации были задействованы двигатели и ходовая часть, а также внутренняя отделка салона. Кроме того, машина со специальным краном для эвакуации капсулы прошла дополнительное освидетельствование в Ростехнадзоре. Внешняя часть авто не поменяется» - рассказал начальник поисково-спасательной службы 14 Армии ВВС и ПВО Центрального военного округа Евгений Солнцев. Также он добавил, что ещё три машины в данный момент проходят капитальный ремонт на заводе в Челябинской области.

Почти за 20 лет личный состав и техника выполнили около 80 поисково-спасательных работ по посадке спускаемых аппаратов ТПК «Союз» и 78 поисково-спасательных обеспечений запусков кораблей, эвакуировав свыше двухсот космонавтов.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
ВВТ , Центральный военный округ , Перевооружение
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