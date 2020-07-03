Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

03.07.2020 (14:45)

На конкурсе «Мастера артиллерийского огня» минометчики ВВО показали мастер-класс по поражению целей ночью

На втором этапе конкурса АРМИ-2020 «Мастера артиллерийского огня» – «Ночной спринт» минометчики Восточного военного округа (ВВО) показали мастер-класс по поражению целей ночью.

В ходе этапа более 150 военнослужащих, представляющих 7 команд, в ночных условиях посоревновались в вождении машин УРАЛ-43206, поражении целей из миномета 2С12А «Сани», гранатомета РПГ-7В и автомата АК-74 оборудованными ночными прицелами ПГО-7В и 1ПН58, соответственно.

По итогам второго этапа конкурса команда ВВО стала лучшей. На втором месте – команда 631 регионального учебного центра ракетных войск и артиллерии Сухопутных войск, на третьем – команда Южного военного округа.

Соревнования проходят на полигоне Широкий Карамыш в Саратовской области.

Пресс-служба Центрального военного округа
Новости по теме:
В Саратовской области подразделения Дальней авиации отработали ликвидацию нештатных ситуаций на самолетах Ту-160
На всеармейском конкурсе «Авиадартс-2020» началась летная программа
На российской военной базе в Таджикистане стартовали сборы с командирами батальонов
В Пензе определились победители всеармейского этапа конкурса АрМИ-2020 «Мастер-оружейник»

Метки:
Центральный военный округ , Специальная подготовка , АрМИ , Мастера артиллерийского огня
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false