03.07.2020 (14:30)

Ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Князь Владимир» прибыл в Гаджиево

Сегодня ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Князь Владимир» прибыл в главную базу подводных сил Северного флота – Гаджиево.

На пирсе подводников встречали командующий Северным флотом Герой России вице-адмирал Александр Моисеев, губернатор Мурманской области Андрей Чибис, представители командования Краснознамённых подводных сил Северного флота, закрытого административно-территориального образования Александровск.

По докладу командира крейсера капитана 1 ранга Владислава Дружина, задачи межбазового перехода экипажем выполнены в полном объеме, материальная часть корабля исправна, личный состав здоров и готов к выполнению поставленных задач.

Поздравляя экипаж корабля с прибытием в пункт постоянного базирования, командующий Северным флотом вице-адмирал Александр Моисеев заявил, что «подводный крейсер «Князь Владимир» войдет в состав группировки подводных крейсеров стратегического назначения – основу морских стратегических сил Российской Федерации».

Вице-адмирал Александр Моисеев, прослуживший большую часть своей службы на подобных крейсерах, также отметил, что «на вооружении крейсера самое современное оружие и уникальная техника, которые являются действенным фактором предотвращения вооруженных конфликтов». Он также подчеркнул, что «это самое мирное оружие и его применение недопустимо, именно его наличие и постоянная готовность к применению являются гарантом мира и безопасности России».

Командующий Северным флотом поставил командованию подводных сил и экипажу крейсера задачу «в кратчайшие сроки, с учетом имеемого опыта испытаний и опыта эксплуатации крейсеров тира «Борей», освоить его, подготовить и заступить на боевое дежурство».

На пирсе подводникам «Князя Владимира» командующий Северным флотом вручил государственные и ведомственные награды и почетные грамоты.

Ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Князь Владимир» был заложен на «Севмаше» 30 июля 2012 года. Корабль построен по усовершенствованному проекту «Борей-А» (955А) и принадлежит к четвёртому поколению подводных атомоходов, созданных для ВМФ России.

От первых трёх «Бореев» (подводных крейсеров «Юрий Долгорукий», «Александр Невский» и «Владимир Мономах») «Князь Владимир» отличается меньшей шумностью, более совершенными системами маневрирования и удержания на глубине, а также управления оружием.

«Князь Владимир» – четвертый из «Бореев», освоенный на Северном флоте.

12 июня, в День России, на предприятии «Севмаш» в Северодвинске под руководством Главнокомандующего ВМФ адмирала Николая Евменова на атомном подводном крейсере «Князь Владимир» был поднят Военно-морской флаг. Крейсер вошел в боевой состав Военно-морского флота России и был зачислен в состав Краснознаменной дивизии ракетных подводных лодок стратегического назначения подводных сил Северного флота.

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