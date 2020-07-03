03.07.2020 (14:00)

«Юнармия» открыла вторую онлайн медиа-смену для подростков

Всероссийское движение «Юнармия» открыло вторую медиа-смену для подростков в режиме онлайн. За десять дней обучения в лагере учащиеся пройдут курс по основам мультимедийной журналистики, который позволит им готовить интересные репортажи, убедительно выступать перед публикой, правильно вести социальные сети и многое другое.

Онлайн медиа-смена получила название «Я-Юнармия». Формат дистанционный, но всё как и в обычном лагере – спорт, обучение, развлекательные программы. К примеру, каждое утро с юнармейцами будут проводить зарядку. Вечером – викторины, просмотр фильмов, танцевальные баттлы. И, конечно же, традиционные свечки, во время которых подростки делятся своими впечатлениями и подводят итоги дня.

«Мы нашли, чем заинтересовать ребят, пока не работают обычные летние лагеря. Каждый из них поближе познакомится с профессиями корреспондента, оператора и продюсера, узнает о правилах подачи информации, получит навыки по продвижению личного бренда. Отдельный блок посвящен блоггингу, который сейчас очень популярен, особенно среди молодежи. Все это позволит провести летние каникулы с пользой, а кому-то определиться с выбором своей будущей профессии», - отметил начальник Главного штаба «Юнармии» Герой России, летчик-космонавт Роман Романенко.

В лагере за отрядом закреплен вожатый, который сопровождает юнармейцев, следит за распорядком дня и помогает в решении вопросов. Что касается педагогов, то это опытные журналисты федеральных СМИ. Среди них - ведущая вечерних новостей на телеканале «Звезда» Ирина Лосик, корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц, продюсер проектов на канале «Пятница» Олег Ипатов, старший преподаватель Школы юных корреспондентов Анна Тарасова. Они будут обучать мультимедийной журналистике – это и раскрутка социальных сетей, выбор темы для своего блога, распространение контента, работа с современными компьютерными программами.

Кстати, журналистика – не новое направление для «Юнармии». На протяжении нескольких лет при поддержке «Парк Патриот Медиа» успешно работает Школа юных корреспондентов. Ее ученики освещали такие крупные события, как Международный военно-технический форум «АРМИЯ», Всероссийская военно-спортивная игра «Победа», открытие Главного храма Вооруженных Сил Российской Федерации. В День России они провели интервью с пресс-секретарем Президента РФ Дмитрием Песковым и директором департамента информации и печати Министерства иностранных дел России Марией Захаровой. Школы юных корреспондентов работают в Москве, Красноярском крае, Великом Новгороде, Севастополе. В планах сделать такие центры в каждом из 85 российских регионов.

В конце обучения для участников смены проведут конкурс. Три победителя получат сертификат на бесплатное участие во Всероссийском медиафоруме «Защитник», который состоится в Москве в феврале 2021 года.

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