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03.07.2020 (17:01)

Замминистра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин провел переговоры с замминистра национальной обороны СРВ генерал-полковником Нгуен Ти Винем

Сегодня в формате видеоконференции замминистра обороны Российской Федерации генерал-полковник Александр Фомин провел переговоры с заместителем министра национальной обороны Социалистической Республики Вьетнам генерал-полковником Нгуен Ти Винем.

В ходе переговоров были обсуждены вопросы взаимодействия в рамках формата «СМОА плюс», сотрудничества по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19, а также состояние и перспективы двусторонних военных контактов.

Кроме того, была подтверждена нацеленность на развитие взаимовыгодных отношений и выражена готовность задействовать наработанный потенциал для углубления военного и военно-технического сотрудничества в духе всеобъемлющего стратегического партнерства.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Международная деятельность , Главное управление международного военного сотрудничества Минобороны России
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