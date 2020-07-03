03.07.2020 (17:01)

Замминистра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин провел переговоры с замминистра национальной обороны СРВ генерал-полковником Нгуен Ти Винем

Сегодня в формате видеоконференции замминистра обороны Российской Федерации генерал-полковник Александр Фомин провел переговоры с заместителем министра национальной обороны Социалистической Республики Вьетнам генерал-полковником Нгуен Ти Винем.

В ходе переговоров были обсуждены вопросы взаимодействия в рамках формата «СМОА плюс», сотрудничества по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19, а также состояние и перспективы двусторонних военных контактов.

Кроме того, была подтверждена нацеленность на развитие взаимовыгодных отношений и выражена готовность задействовать наработанный потенциал для углубления военного и военно-технического сотрудничества в духе всеобъемлющего стратегического партнерства.

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