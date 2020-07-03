03.07.2020 (17:01)
Замминистра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин провел переговоры с замминистра национальной обороны СРВ генерал-полковником Нгуен Ти Винем
Сегодня в формате видеоконференции замминистра обороны Российской Федерации генерал-полковник Александр Фомин провел переговоры с заместителем министра национальной обороны Социалистической Республики Вьетнам генерал-полковником Нгуен Ти Винем.
В ходе переговоров были обсуждены вопросы взаимодействия в рамках формата «СМОА плюс», сотрудничества по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19, а также состояние и перспективы двусторонних военных контактов.
Кроме того, была подтверждена нацеленность на развитие взаимовыгодных отношений и выражена готовность задействовать наработанный потенциал для углубления военного и военно-технического сотрудничества в духе всеобъемлющего стратегического партнерства.
Метки:
Международная деятельность , Главное управление международного военного сотрудничества Минобороны России