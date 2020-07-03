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03.07.2020 (13:30)

В Саратовской области подразделения Дальней авиации отработали ликвидацию нештатных ситуаций на самолетах Ту-160

В Энгельсе (Саратовская обл.) на базе соединения Дальней авиации военнослужащие подразделения пожарной команды и медицинской службы совместно с представителями регионального управления МЧС провели тренировку по тушению условного возгорания самолета Ту-160 и отработали действия при возникновении различных нештатных ситуаций.

По замыслу учений, произошло возгорание левого двигателя при запуске самолета Ту-160, после чего экипаж доложил руководителю полетов о нештатной ситуации и получил команду об эвакуации с горящего воздушного судна. Военнослужащие медицинской службы эвакуировали в безопасную зону условно пострадавших и оказали первую медицинскую помощь.

Личный состав пожарной команды соединения дальней авиации, предварительно подробно изучив особенности тушения возгораний воздушных судов, обеспечил оперативную локализацию и ликвидацию условного возгорания.

По итогам мероприятия задействованный личный состав продемонстрировал слаженные действия и четкое взаимодействие между задействованными подразделениями, а также выполнил задачи по предназначению в установленные сроки.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Дальняя авиация , Самолеты , ВВС , Специальная подготовка , ВКС
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