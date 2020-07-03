03.07.2020 (13:00)

На всеармейском конкурсе «Авиадартс-2020» началась летная программа

В Рязанской области в рамках всеармейского конкурса «Авиадартс-2020» стартовала летная программа.

Во время первого летного дня экипажи выполняли задачи воздушной навигации и техники пилотирования.

В ходе выполнения полетных заданий летчикам Воздушно-космических сил предстояло выполнить полет через контрольные точки, а также выполнить комплекс фигур пилотажа, включая «вираж», «горку», «полупереворот», «косую петлю», «петлю Нестерова», «боевой разворот», в составе пар на установленных интервалах и дистанциях.

Судейская коллегия оценивает при этом точность прохождения экипажами контрольных точек по маршруту, четкость выполнения фигур пилотажа, а также выдерживание строевого порядка в воздухе.

Ранее конкурсанты сдали нормативы по физической подготовке – упражнения на скорость, ловкость, координацию и силу. Экипажи выполнили жим лежа, тройной прыжок в длину, а также прошли баскетбольный тест и вращение на стационарном колесе для проверки работы вестибулярного аппарата.

Справочно:

Всероссийский этап конкурса «Авиадартс-2020» будет проходить до 11 июля. Для проведения соревнований будут задействованы аэродромы в Рязанской, Калужской и Брянской областях, а также полигон Дубровичи под Рязанью.

В конкурсе примут участие более 50 экипажей оперативно-тактической, дальней, военно-транспортной и армейской авиации, которые прошли отбор в соединения, объединениях Воздушно-космических сил и в военных округах.

На полигоне, на котором пройдет практическая часть соревнований, в настоящий момент завершена подготовка мишенного поля и объектов инфраструктуры. В частности для каждого из конкурсантов расставлены персональные мишени, обозначающие технику условного противника, и зачетные зоны, при попадании в которые летный состав получает соответствующие баллы. Помимо этого на полигоне представлены 12 типов целей (тактические, стрелковые, бомбардировочные и радиолокационные мишени), включая аэродром со стоянкой авиационной техники и дежурной парой самолетов на взлете, зенитные ракетные комплексы на стартовых позициях, танковая рота на марше, мотопехотная рота в районе развернутого командного пункта, комплекс макетов автомобильной техники.

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