03.07.2020 (12:45)
На российской военной базе в Таджикистане стартовали сборы с командирами батальонов
В 201-й военной базе РФ, дислоцированной в Таджикистане, начались полевые сборы с командирами батальонов, дивизионов и их заместителями под общим руководством командира военной базы.
В ходе практических занятий офицеры отработают способы борьбы с беспилотными летательными аппаратами (БпЛА) кустарного производства, диверсионно-разведывательными группами и «джихад-мобилями», будут совершенствовать навыки в инженерном оборудовании позиций, районов горной местности в условиях применения ударных БпЛА противником. Командиры мотострелковых батальонов выполнят задачи по организации связи в условиях применения противником средств радиоэлектронного подавления, а приданными артиллерийскими подразделениями отработают огневое поражения целей в горной местности. Также в ходе сборов до офицеров будут доведены передовые методики и требования по организации боевой учебы с учетом особенностей применения войск в современных вооруженных конфликтах.
Сборы завершатся в субботу сдачей офицерами зачетов по огневой, разведывательной, тактической, инженерной, технической подготовкам и другим дисциплинам.
Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база — крупнейший военный объект России за её пределами. Располагается в двух городах — Душанбе и Бохтаре. Согласно подписанному в октябре 2012 года соглашению, соединение будет находиться в Таджикистане до 2042 года.