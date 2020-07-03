03.07.2020 (12:30)

Экипаж подводной лодки «Колпино» Черноморского флота вышел в море для сдачи курсовой задачи

В соответствии с планом боевой подготовки подводных сил флота экипаж подводной лодки «Колпино» Черноморского флота (ЧФ) вышел в море для проведения комплекса тренировок и выполнения элементов второй курсовой задачи Л-2.

В рамках мероприятия экипаж провёл тренировку по подготовке к выходу в море, погрузке боезапаса, организации охраны и обороны при стоянке у причальной стенки, после чего совершил переход в морской полигон боевой подготовки в акватории Чёрного моря.

В ходе выполнения элементов курсовой задачи подводники отработали алгоритмы действий по управлению подводной лодкой при всплытии и погружении в обычном и аварийном вариантах, а также при применении ракетного вооружения.

Для нанесения условного ракетного удара высокоточным комплексом «Калибр-ПЛ» из подводного положения экипаж осуществил экстренное погружение и выполнил ракетную стрельбу по морской цели путём проведения электронных пусков.

Отработка курсовых задач является обязательной составной частью системы подготовки экипажей подводных лодок и входит в программу подготовки подводного корабля к выполнению задач по предназначению, как самостоятельно, так и в составе однородных и разнородных группировок кораблей флота.

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