Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

03.07.2020 (12:30)

Экипаж подводной лодки «Колпино» Черноморского флота вышел в море для сдачи курсовой задачи

В соответствии с планом боевой подготовки подводных сил флота экипаж подводной лодки «Колпино» Черноморского флота (ЧФ) вышел в море для проведения комплекса тренировок и выполнения элементов второй курсовой задачи Л-2.

В рамках мероприятия экипаж провёл тренировку по подготовке к выходу в море, погрузке боезапаса, организации охраны и обороны при стоянке у причальной стенки, после чего совершил переход в морской полигон боевой подготовки в акватории Чёрного моря.

В ходе выполнения элементов курсовой задачи подводники отработали алгоритмы действий по управлению подводной лодкой при всплытии и погружении в обычном и аварийном вариантах, а также при применении ракетного вооружения.

Для нанесения условного ракетного удара высокоточным комплексом «Калибр-ПЛ» из подводного положения экипаж осуществил экстренное погружение и выполнил ракетную стрельбу по морской цели путём проведения электронных пусков.

Отработка курсовых задач является обязательной составной частью системы подготовки экипажей подводных лодок и входит в программу подготовки подводного корабля к выполнению задач по предназначению, как самостоятельно, так и в составе однородных и разнородных группировок кораблей флота.

Пресс-служба Южного военного округа
Новости по теме:
Летчики Балтийского флота выполнили практические ракетные стрельбы и бомбометания на полигоне в Калининградской области
В армейском корпусе Балтийского флота начались занятия по воздушно-десантной подготовке
В Калининградской области состоялась церемония открытия всеармейского этапа конкурса «Морской десант-2020»
Подразделения беспилотной авиации ЮВО применили на Северном Кавказе боевой опыт, полученный в Сирии

Метки:
Военно-Морской Флот , Черноморский флот , Подводные силы , Южный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false