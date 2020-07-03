03.07.2020 (12:15)

В Пензе определились победители всеармейского этапа конкурса АрМИ-2020 «Мастер-оружейник»

В Пензе завершился всеармейский конкурс в рамках Армейских международных игр-2020 среди специалистов по ремонту ракетно-артиллерийского вооружения «Мастер-оружейник» имени маршала артиллерии Н.Д. Яковлева.

Соревнования проходили в пять этапов. Сегодня состоялась заключительная эстафета и церемония награждения победителей. Занявшая первое место команда Пензенского артиллерийского инженерного института впервые за пять лет выиграла все этапы и по общему времени установила новый рекорд соревнований. Второе место заняла команда Центрального военного округа. Замкнула тройку сильнейших команда Воздушно-десантных войск.

«Отрадно, что в этом году у всех команд результаты лучше, чем в прошлом году. Вы показали настоящий характер и выдержку. Еще хочется поблагодарить тех, кто поддерживал с трибун другие команды. Эпидемиологическая обстановка заставила нас в этом году ограничить зрителей на трибунах. Несмотря на это чувствовалась ваша поддержка. Было приятно видеть, что вы болели друг за друга», - сказал главный судья полковник Михаил Филатов.

Соревнования начались 27 июня. За пять дней лучшим командам военных округов, ВДВ, Росгвардии и Пензенского АИИ предстояло эвакуировать с условного поля боя вышедшую из строя гаубицу и зенитную установку на 4 км, преодолевая курган, брод и другие препятствия, оперативно починить и в конце произвести контрольный выстрел. Также были проведены этапы по починке реактивных систем залпового огня, автоматов, пулеметов, гранатометов и пистолетов. По итогам ремонта военнослужащие выполняли стрельбы из каждого оружия.

Во время конкурса соблюдался комплекс мер, направленный на исключение случаев заболевания личного состава вирусными инфекциями. Все команды на конкурс прибывали заблаговременно, у всех были взяты тесты на наличие вирусной инфекции. На полигоне Константиновка, где проходил конкурс, и в местах проживания и питания военнослужащих проводилась периодическая дезинфекция, участников три раза в день проверяли на наличие температуры. В связи с эпидемиологической обстановкой допуск зрителей на соревнования был ограничен.

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