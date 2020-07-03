03.07.2020 (13:45)
Подведены итоги заседания Военного комитета ОДКБ
Сегодня под председательством начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации - первого заместителя Министра обороны Российской Федерации генерала армии Валерия Герасимова в режиме видеоконференцсвязи состоялось заседание Военного комитета ОДКБ.
В нем приняли участие начальники генеральных штабов вооруженных сил Армении, Белоруссии, Казахстана, Таджикистана, заместитель начальника генерального штаба вооруженных сил Киргизской Республики, а также начальник Объединённого штаба ОДКБ и заместитель Генерального секретаря ОДКБ.
В ходе работы главы военных делегаций обсудили военно-политическую обстановку в зоне ответственности организации и дали оценку вызовам и угрозам в регионах коллективной безопасности ОДКБ.
Кроме того, был уточнен порядок реализации Плана совместной подготовки органов управления формирований сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ на 2020 год с учетом складывающейся санитарно-эпидемической обстановки, связанной с коронавирусной инфекцией.
Также Военный комитет одобрил основные направления развития системы мультисервисной сети связи ОДКБ и рассмотрел вопросы, связанные с организацией международных полетов авиации вооруженных сил государств - членов ОДКБ. В частности, обсуждались вопросы создания аналитического центра организации и совершенствования структуры и состава Коллективных авиационных сил ОДКБ.
Выступление начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федераиии генерала армии Валерия Герасимова об итогах заседания Военного комитета ОДКБ перед средствами массовой информации