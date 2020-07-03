03.07.2020 (13:45)

Подведены итоги заседания Военного комитета ОДКБ

Сегодня под председательством начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации - первого заместителя Министра обороны Российской Федерации генерала армии Валерия Герасимова в режиме видеоконференцсвязи состоялось заседание Военного комитета ОДКБ.

В нем приняли участие начальники генеральных штабов вооруженных сил Армении, Белоруссии, Казахстана, Таджикистана, заместитель начальника генерального штаба вооруженных сил Киргизской Республики, а также начальник Объединённого штаба ОДКБ и заместитель Генерального секретаря ОДКБ.

В ходе работы главы военных делегаций обсудили военно-политическую обстановку в зоне ответственности организации и дали оценку вызовам и угрозам в регионах коллективной безопасности ОДКБ.

Кроме того, был уточнен порядок реализации Плана совместной подготовки органов управления формирований сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ на 2020 год с учетом складывающейся санитарно-эпидемической обстановки, связанной с коронавирусной инфекцией.

Также Военный комитет одобрил основные направления развития системы мультисервисной сети связи ОДКБ и рассмотрел вопросы, связанные с организацией международных полетов авиации вооруженных сил государств - членов ОДКБ. В частности, обсуждались вопросы создания аналитического центра организации и совершенствования структуры и состава Коллективных авиационных сил ОДКБ.

Выступление начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федераиии генерала армии Валерия Герасимова об итогах заседания Военного комитета ОДКБ перед средствами массовой информации

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице