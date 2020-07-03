03.07.2020 (11:15)

Летчики Балтийского флота выполнили практические ракетные стрельбы и бомбометания на полигоне в Калининградской области

Экипажи самолетов Су-30СМ и Су-24 морской авиации Балтийского флота отработали практические действия в рамках планового летно-тактического учения.

В плановом учении принимало участие более 10 экипажей самолетов Су-24 и Су-30 СМ морской авиации Балтийского флота.

В ходе выполнения учебно-тренировочных полетов разыгрывались тактические эпизоды по отработке задач по предназначению – огневому обеспечению сухопутных подразделений, уничтожению командных пунктов, бронетехники и живой силы условного противника, а также ведению воздушной разведки.

В частности, в ходе учения экипажи боевых самолетов выполнили бомбометание по мишенному полю и провели стрельбы ракетным оружием по наземным целям на одном из полигонов в восточной части Калининградской области.

Лётчики совершили около 50 вылетов, в ходе выполнения которых было разыграно свыше десяти тактических эпизодов по отработке задач по предназначению – огневому обеспечению сухопутных подразделений, уничтожению командных пунктов, бронетехники и живой силы условного противника, ведению воздушной разведки и уничтожению воздушных целей. Кроме того, летчики отработали элементы маневрирования в ходе воздушного боя, а также заход на цели в условиях применения "противником" средств радиоэлектронного подавления.

В ходе боевого применения экипажи, преодолев систему противовоздушной обороны, произвели пуски 200 неуправляемых авиационных ракет, сбросили свыше 50 бомб калибра от 50 до 250 кг, а также выпустили более восьмисот 30-мм снарядов из авиапушек по различным целям на полигоне в Калининградской области.

Все учебно-боевые задачи летчики морской авиации выполняли как в дневное, так и в ночное время. Всего в учении было задействовано более 10 самолетов, а также свыше 100 военнослужащих смешанного авиационного полка авиасоединения морской авиации Балтийского флота.

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