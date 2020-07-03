03.07.2020 (11:00)

В армейском корпусе Балтийского флота начались занятия по воздушно-десантной подготовке

Военнослужащие разведывательных подразделений армейского корпуса Балтийского флота приступили к занятиям по воздушно-десантной подготовке.

На учебном комплексе разведчики отработают отделение от воздушного судна, а также действия при возникновении нештатных ситуаций в воздухе.

Для получения допуска к совершению прыжков с парашютом каждый военнослужащий после подготовительного курса по воздушно-десантной подготовке сдаст теоретические и практические нормативы и зачеты по укладке основного и запасного парашютов.

В ходе проведения курсов по интенсивной подготовке разведчики будут совершать учебно-тренировочные прыжки на десантных парашютах с высот 600 – 2000 м. Также военнослужащие будут выполнять прыжки с полным табельным вооружением и снаряжением, с задержкой раскрытия купола на 10, 15 и 20 с, с ведением в воздухе прицельного огня по условному противнику и с приземлением на ограниченную площадь аэродрома.

К воздушно-десантной подготовке в восточной части Калининградской области, которая продлится 4 месяца, привлечено около 200 военнослужащих разведывательных подразделений армейского корпуса Балтийского флота.

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