03.07.2020 (10:45)

В Калининградской области состоялась церемония открытия всеармейского этапа конкурса «Морской десант-2020»

Сегодня на полигоне Хмелевка в Калининградской области прошла торжественная церемония открытия всеармейского этапа конкурса «Морской десант-2020».

В церемонии открытия приняли участие представители командования Военно-Морского Флота Российской Федерации, Балтийского флота, рота почетного караула, команды-участницы. В рамках официальной части состоялось торжественное представление команд участников, подъем Государственного Флага и флага АрМИ-2020.

С 3 по 6 июля более 200 морских пехотинцев и курсантов, представляющих команды Балтийского, Северного, Черноморского и Тихоокеанского флотов, Каспийской флотилии, Дальневосточного высшего общевойскового командного училища и Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища будут демонстрировать свою профессиональную выучку, силу, ловкость, меткость стрельбы из стрелкового оружия и вооружения бронетранспортеров, а также умение водить бронетранспортеры по пересеченной местности и на плаву.

В общей сложности, участники конкурса преодолеют более 30 препятствий в трех этапах конкурса, которые называются «Полоса препятствий», «Тропа выживания» и «Эстафета». Общая протяженность трассы с препятствиями составит более 10 километров, 600 метров из которой – по воде. В ходе соревнований военнослужащие покажут мастерство владения вооружением бронетранспортеров - автоматической пушкой 2А72 калибра 30 мм, спаренной с 7,62-мм пулеметом ПКТМ и личным стрелковым оружием – автоматом Калашникова АК-74М калибра 5,45-мм.

Кроме того, морские пехотинцы выполнят комплексы различных физических упражнений, как индивидуально, так и в составе типового взвода морской пехоты, пройдут маршруты с различными препятствиями в виде воронок, траншей, рвов, минно-взрывных заграждений и водных преград, а также выполнят огневые задачи по различным мишеням.

Победители конкурса представят Россию на международном конкурсе по полевой выучке среди подразделений морской пехоты «Морской десант-2020».

После церемонии открытия на полигоне Хмелевка стартовал первый этап состязаний – «Полоса препятствий». По условиям конкурса, каждый военнослужащий команды в полном обмундировании со штатным оружием и в бронежилетах должен преодолеть данную специализированную полосу, на которой установлены 19 препятствий и общей протяженностью 1200 метров. Наиболее сложные элементы, которые предстоит преодолеть участникам – «телеграфный столб», «участок канализации», «линия связи» и другие препятствия.

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