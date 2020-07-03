03.07.2020 (10:30)

Курсанты Рязанского ВВДКУ победили в десантировании и марш-броске на 10 километров на войсковом этапе конкурса «Десантный взвод»

Накануне на аэродроме Шабаны и площадке приземления Кислово под Псковом завершился очередной этап конкурса по полевой выучке среди подразделений Воздушно-десантный войск «Десантный взвод», который проходит в рамках Армейских международных игр (АрМИ-2020).

В этом году он посвящен 90-летию Воздушно-десантных войск, которое будет отмечаться 2 августа.

В ходе этапа «Десантирование в составе взвода, сбор на площадке приземления, проведение марш-броска на 10 километров» десантники продемонстрировали силу воли и выносливость.

По условиям конкурса, после десантирования, которое производилось из трех вертолетов Ми-8АМТШ, и приземления десантникам в максимально короткие сроки необходимы было сосредоточиться в пункте сбора. После доклада командиров отделений о том, что весь личный состав отделений прибыл в пункт сбора, взвод со своими парашютами совершил километровый забег к следующему пункту.

После парашютного двоеборья десантникам было отведено пять минут для подготовки к старту на 10-километровый марш-бросок в экипировке. За это время всему личному составу необходимо взвесить обмундирование, вес которого не должен превышать 8 килограммов, и выйти на старт марш-броска. Финишировав, каждый участник подтвердил свою личность у судей, а также повторно прошел процедуру взвешивания обмундирования.

По итогам прошедшего этапа лучшее время показали курсанты Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии В.Ф. Маргелова, вторыми стали десантники Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ, на третьем месте – Тульские десантники.

Справочно:

В отборочном этапе принимает участие более 300 военнослужащих из соединений и воинских частей Воздушно-десантных войск в составе 10 команд, которые померятся между собой силой и покажут свои навыки при выполнении упражнений конкурса.

Они уже десантировались на парашютах Д-10 на незнакомую площадку в составе подразделения из вертолетов армейской авиации МИ-8АМТШ, после чего совершили марш-бросок протяженностью 10 км.

На этапе «Индивидуальная гонка» десантники в составе штатных экипажей выполнили боевые стрельбы из вооружения БМД-2 и БМД-4М, автоматов АК-74М и гранатометов РПГ-7Д.

На следующем этапе – «Гонке преследования на боевых машинах» – от каждой команды выступят по два экипажа, показавших лучшее время в «Индивидуальной гонке».

Каждому экипажу боевой машины предстоит преодолеть минно-взрывные заграждения, колейный мост, косогор и брод, с последующим выполнением огневых задач на двух рубежах.

Кроме того, десантникам предстоит ориентироваться на местности в составе отделений с прохождением контрольных точек на карте и провести по три рукопашных схватки.

Завершится конкурс «Эстафетой на боевых машинах», по условиям которой по три экипажа от каждой команды поочередно будут преодолевать маршрут с выполнением контрольной стрельбы на огневых рубежах.

Отборочный этап среди подразделений Воздушно-десантный войск «Десантный взвод» проходит в период с 28 июня по 7 июля.

По итогам конкурса определится команда-победитель, которая представит Воздушно-десантные войска на международном этапе АрМИ-2020.

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