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03.07.2020 (10:15)

Тульские десантники проходят испытания на право ношения знака отличия ВДВ «Победить и выжить»

На территории полигона Тесницкое Тульского гвардейского воздушно-десантного соединения завершились очередные этапы конкурса военно-профессионального мастерства на право ношения нагрудного знака Воздушно-десантных войск «Победить и выжить», который проводится среди военнослужащих, проходящих военную службу по контракту.

В этом году конкурс посвящен 90-летию образования Воздушно-десантных войск.

Одним из основных этапов конкурса является огневая подготовка, в ходе которой десантники выполняли практическую стрельбу из штатного оружия на точность из различных положений (лежа, с колена, стоя).

Также гвардейцы «крылатой пехоты» совершили марш-бросок на 5 километров в полной выкладке, выполнили подтягивание на перекладине на максимальное количество раз и метание гранаты на дальность. Последним испытанием для конкурсантов стал рукопашный бои, в котором победить было необходимо превосходящего по численности противника.

Итоги конкурса будут подведены после проведения всех этапов испытаний, по окончании которых победителям вручат знаки отличия «Победить и выжить».

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Воздушно-десантные войска , Соревнования , Специальная подготовка
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