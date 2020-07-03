03.07.2020 (11:45)

На форуме «АРМИЯ-2020» специалисты обсудят возможности цифровой трансформации военного кораблестроения

Новые технологические направления создания вооружения и военной техники в интересах Военно-Морского Флота, а также порядок внедрения технологий «цифровых двойников» при разработке, создании и испытаниях новых образцов станут предметом обсуждения специалистов и научного сообщества в рамках деловой программы Международного военно-технического форума «АРМИЯ-2020».

Тематический круглый стол «Цифровые двойники в военном кораблестроении. Проблемы и перспективы» будет организован представителями ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия им. адмирала флота Советского Союза Н.Г.Кузнецова».

Повесткой мероприятия предусмотрены дискуссии по актуальным вопросам цифровой трансформации военного кораблестроения, производства вооружения и оборудования в условиях разворачивающейся четвертой промышленной революции, а также в рамках исполнения поставленной Президентом Российской Федерации В.В. Путиным задачи по диверсификации оборонно-промышленного комплекса.

В ходе круглого стола планируется обсудить опыт создания сложной техники с использованием технологий «цифровых двойников», «виртуальных полигонов», «цифровых теней» в целях снижения стоимости, сокращения сроков разработки и производства надводных кораблей, их вооружения и оборудования, а также уменьшения эксплуатационных расходов.

Планируется, что по итогам круглого стола будут сформулированы предложения по созданию цифровых копий перспективных образцов газотурбинных и дизельных двигателей, а также дизель-редукторных, дизель-газотурбинных и газотурбинных агрегатов. Отдельно будет составлен перечень возможных путей внедрения «цифровых двойников» в разработку и производство надводных кораблей, их вооружения и оборудования.

В мероприятии примут участие специалисты Главного командования Военно-Морского Флота, ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия», представители Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого, АО «Средне-Невский судостроительный завод», АО «Концерн «Калашников», представители предприятий двигателестроительной отрасли.

Справочно:

Мероприятия научно-деловой программы форума «АРМИЯ-2020» будут организованы в период с 23 по 29 августа 2020 г. на главной выставочной площадке Минобороны России в Конгрессно-выставочном центре «Патриот», а также в режиме прямой видеоконференцсвязи с ведущими научно-техническими площадками в различных регионах страны с географией от Санкт-Петербурга до Хабаровска.

Официальным представителем организатора форума является Главное управление научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Минобороны России.

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