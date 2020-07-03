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03.07.2020 (12:00)

Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов открыл заседание Военного комитета ОДКБ

Начальник Генштаба Вооруженных сил России генерал армии Валерий Герасимов открыл заседание Военного комитета ОДКБ.

 «Информирую Вас о том, что в составе Военного комитета произошли изменения. На должность начальника Генерального штаба вооруженных сил Республики Армения назначен генерал-лейтенант Гаспарян Оник Викторович», - сообщил Герасимов и поздравил коллегу с назначением.

Кроме того, генерал поздравил коллег из Белоруссии с Днем Независимости республики. «Позвольте поздравить наших белорусских друзей с Днем Независимости Республики Беларусь. 76 лет назад 3 июля 1944 года город Минск был освобожден от немецких захватчиков», - сказал Герасимов.

Генерал также выразил благодарность за высокий уровень подготовки парадных расчетов государств - членов ОДКБ, принявших участие в параде на Красной площади 24 июня.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Начальник Генерального штаба , ОДКБ
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