03.07.2020 (01:00)

Врачи полевых госпиталей Минобороны России завершили работу по оказанию помощи населению Дагестана в борьбе с распространением коронавируса

Военные врачи полевых многопрофильных госпиталей Минобороны России завершили свою работу по оказанию помощи населению Республики Дагестан в борьбе с распространением COVID-19.

Более месяца военные медики оказывали необходимую помощь в инфекционном и госпитальном отделениях полевых госпиталей, развернутых в поселке Ботлих и городе Буйнакск.

Всего через стационар госпиталей прошло более двухсот местных жителей, которые завершили полный курс лечения и были выписаны после выздоровления.

Также около 1,5 тыс. граждан получили медицинскую и консультативную помощь, которую оказывали выездные врачебные бригады Минобороны России в фельдшерско-акушерских пунктах, врачебных амбулаториях и участковых больницах труднодоступных горных районов, проведено 1,5 тыс. ПЦР-исследований с использованием новейших мобильных лабораторий.

Исполняющий обязанности главы Ботлихского района Руслан Гамзатов поблагодарили военных специалистов за оказанную помощь и вручили личному составу почетные грамоты и памятные сувениры ручной работы.

«Спасибо каждому из вас за то, что вы приехали, за то, что в непривычной для вас обстановке вы быстро сориентировались и с честью выполнили свой воинский долг», - сказал Руслан Гамзатов.

«От имени каждого жителя республики хочу выразить Вам искренние слова благодарности. Не думайте, что мы это забудем, мы знаем и помним все, что вы сделали для нас! Каждого из вас я буду ждать в следующий раз в качестве дорого гостя!», - добавил он.

В настоящее время военные полевые госпитали завершили прием на стационарное лечение. Лечение населения будет осуществляться в центральных городских и районных больницах республики, а при необходимости в новых многофункциональных медицинских центрах Министерства обороны, построенных в городах Дербент, Каспийск и Хасавюрт.

Справочно:

Помощь населению республики в борьбе с распространением коронавирусной инфекции осуществлялась в соответствии с поручением Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации Владимира Путина и указаниями Министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу, для чего в Республике Дагестан были развернуты два полевых мобильных многопрофильных госпиталя общей вместимостью на 200 мест.

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