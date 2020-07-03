03.07.2020 (10:00)

Подразделения беспилотной авиации ЮВО применили на Северном Кавказе боевой опыт, полученный в Сирии

Военнослужащие подразделения беспилотной авиации мотострелковой дивизии 58-й общевойсковой армии ЮВО, дислоцированной в Чечне, отработали новые методы ведения воздушной разведки во время двусторонних батальонных тактических учений на основе боевого опыта, полученного в Сирии.

Военнослужащие действовали на полигоне Серноводский в Ставропольском крае. Всего в учении приняли участие более 1 тыс. военнослужащих ЮВО и было задействовано около 250 единиц техники: танки Т-72Б3, боевые машины пехоты БМП-2, самоходные артиллерийские установки САУ «Мста-С», бронетранспортеры БТР-82А.

В ходе учений в целях внедрения полученного в Сирии боевого опыта, применялись современные комплексы разведки, управления и связи «Стрелец» с беспилотной авиацией. Такой способ ведения разведки позволяет наиболее точно определить места расположения и координаты противника, сократить время проведения тактической разведки на большой дальности и своевременно передать информацию на командный пункт.

Расчеты комплексов БпЛА выполнили нормативы по развертыванию комплекса, запуску летательных аппаратов, ведению воздушной разведки во время полета на различных высотах, а также посадке беспилотника в заданном районе на точность. Воздушная скорость во время учений варьируется от 75 до 150 км/ч при средней удаленности от пульта управления до 150 км.

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