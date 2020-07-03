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03.07.2020 (09:45)

Корабли Каспийской флотилии вернулись в порты базирования после несения боевой службы

Экипажи малого ракетного корабля «Углич» и морского буксира МБ-58 Каспийской флотилии (КФл) вернулись в порт базирования после выполнения задач боевой службы.

Морской поход российских кораблей в Каспийском море продолжался 30 дней, при этом было пройдено более 2,5 тыс. морских миль и проведено более 350 корабельных учений и тренировок различной тематики и направленности.

За время плавания экипаж отработал задачи маневрирования и выполнению элементов курсовых задач в соответствии с курсами подготовки надводных кораблей ВМФ.

В море моряки отработали боевые упражнения с выполнением артиллерийских стрельб по береговым, морским и воздушным целям.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Военно-Морской Флот , Каспийская флотилия , Южный военный округ , Корабли , Боевая подготовка
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