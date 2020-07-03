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03.07.2020 (09:30)

Военные железнодорожники ЮВО на Кубани восстановили разрушенное условным противником железнодорожное полотно

В Краснодарском крае специалисты железнодорожного соединения Южного военного округа (ЮВО) при проведении тактико-специального учения на местности восстановили участок железной дороги, разрушенный после массированного авиационного удара условного противника.

Получив задачу, личный состав соединения совершил марш общей протяженностью свыше 200 км на штатной технике в район поврежденного участка железнодорожного полотна. В ходе марша  командиры подразделений отработали задачи противовоздушной обороны, преодоления зараженных участков местности, а также материально-технического обеспечения  в полевых условиях.

По прибытии в указанный район, военнослужащие, используя специальную гусеничную технику железнодорожных войск, менее чем за сутки восстановили свыше полутора км поврежденного пути, провели поиск минных заграждений, а также радиационную, химическую и биологическую разведку на участке строительства.

Работу военных железнодорожников осложняли действия диверсионно-разведывательных групп условного противника.

Всего в тактико-специальном учении приняли участие свыше 400 военнослужащих ЮВО, было задействовано более 150 единиц специальной и автомобильной техники, в том числе путейные машины ПРМ-РМ, ВПРМ-Г и железнодорожные краны КЖ-562.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Сухопутные войска , Железнодорожные войска , Южный военный округ , Учения , Инженерные войска , Боевая подготовка
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