03.07.2020 (09:15)

В Северной Осетии состоялось торжественное открытие окружного этапа конкурса полевой выучки подразделений связи «Уверенный приём-2020»

В Северной Осетии на базе мотострелкового соединения 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) прошло торжественное открытие окружного этапа конкурса полевой выучки подразделений связи «Уверенный приём». Конкурс проходит в рамках подготовки к международному этапу конкурса АрМИ-2020.

В состязаниях принимает участие более 150 человек, задействовано около 30 единиц вооружения и военной техники. Впервые в конкурсе принимают участие расчеты ремонтных мастерских связи, которые недавно поступили в соединения связи округа.

«Конкурс включает в себя комплекс мероприятий на знание теории и выполнение практических упражнений. Военным связистам выпала большая честь представлять свои объединения и воинские части в состязаниях на звание лучшего воина связиста и лучшего экипажа военного округа», – сказал исполняющий обязанности начальника отдела Управления связи ЮВО полковник Алексей Денисенко.

Связистам предстоит выполнить практические упражнения конкурса на полигоне Шалхи в Северной Осетии. На полигоне команды выполнят задания по отправке и перехвату зашифрованных сообщений с различных средств связи, а также проведут дешифровку полученных сообщений и координацию работы узла связи. Новым упражнением для команд станет ремонт средств связи в полевых условиях.

Победители окружного этапа представят ЮВО на всероссийском этапе конкурса в Санкт-Петербурге.

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