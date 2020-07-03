03.07.2020 (09:00)

Связисты ЮВО на Кубани и Ставрополье провели масштабный радиообмен на комплексах «Редут-2УС»

Подразделения связи 49 общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) на Кубани и в Ставропольском крае провели масштабную радиотренировку на средствах связи нового поколения, задействовав более 100 абонентских пунктов.

В ходе основного этапа тренировки была проверена работа коммутационного оборудования, специальной аппаратуры на модернизированных командно-штабных машинах (КШМ) пятого поколения Р-145БМ1 на базе БТР-80 с использованием открытых, закрытых и спутниковых каналов связи между пунктами управления и другими абонентами в условиях применения противником средств радиоэлектронной борьбы.

Помимо этого, личный состав выполнил нормативы по развертыванию, работе и передислокации современных аппаратных станций и комплексов связи, в частности новейших Редут-2УС и «Артек» как в дневное, так и в ночное время.

«Редут» позволяет объединить различные средства связи в единую радиосеть. Построенный по модульному принципу комплекс дает возможность применять современные технологии и одновременно взаимодействовать с более ранними системами связи.

Всего на тренировку было привлечено более 300 военнослужащих ЮВО и задействовано около 100 единиц средств связи.

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