03.07.2020 (08:15)

Александр Лапин прибыл в Поволжье для проведения инспекции воинских частей и соединений 2-й общевойсковой армии, дислоцированной в регионе

Комплексная группа Центрального военного округа во главе с командующим войсками округа генерал-полковником Александром Лапиным прибыла в Поволжье для проведения инспекции воинских частей и соединений 2-й общевойсковой армии, дислоцированной в регионе.

В ходе инспекции генерал-полковник Александр Лапин проверит выполнении плана деятельности в текущем году, при этом особое внимание будет уделено вопросам боевой подготовки войск и слаженности воинских частей армии.

Также комплексная группа командования округа проверит выполнение мероприятий антитеррористической деятельности и материально-технического обеспечения воинских частей объединения.

2-я Гвардейская общевойсковая армия - воинское формирование в Приволжском федеральном округе, входит в состав Центрального военного округа. В её составе находятся мотострелковые, артиллерийские, зенитные воинские части и соединения, в том числе и ракетная бригада, оснащённая ОТРК «Искандер-М», и единственная в России миротворческая мотострелковая бригада, а также части инженерных войск, РХБ защиты, подразделения материально-технического обеспечения.

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